海外業主回港急放盤　荃灣爵悅庭一房600萬沽　平市價一成

市況淡靜，部分業主心急沽貨，願意擴闊議價空間。荃灣爵悅庭一伙一房單位新近以600萬元成交，呎價13,333元。



中原地產荃灣區域營業經理黃騰達表示，該單位為爵悅庭西爵軒低層A室，實用面積450平方呎，一房間隔，享市景。據悉原業主近年長居外地，無暇打理本港物業，故決定特意回港度假並放售單位，叫價650萬元。但由於現時市道一般，業主心急出貨，便透露價錢可作商議。而新買家為一對新婚租客，得知單位「有價講」後前往洽詢，最終成功議價以600萬元承接單位上車，折合呎價13,333元。

低市價一成急放

根據資料，屋苑目前放盤量約77伙，近期平均成交呎價為14,795元。可見是次單位成交呎價較市價低約9.8%。

原業主於2009年初以200萬元買入單位，持貨約15年，轉手帳面勁賺400萬元，單位升值2倍。