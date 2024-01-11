觀塘凱滙全盤清袋吸金260億　最後一伙特色戶4020萬沽、創3年高位

由信置（0083）、華置（0127）及市建局合作發展的觀塘凱滙，入伙3年，最新以4,020萬元招標沽出一伙天台特色戶，呎價26,053元，創屋苑近3年來最大宗一手成交。項目目前全盤已經沽清，合共吸金260億元。



成交記錄冊顯示，該單位為1座50樓A室，實用面積1,543平方呎，屬四房一套連工人房特色戶型，附設142平方呎平台，以及內置樓梯連接1,347平方呎天台，最新以4,020萬元成交，折合呎價26,053元。售出上址後，凱滙全數單位已沽清。項目於2018年起開售，共提供1,999個單位，套現約260億元。

近3年最大宗一手成交

根據資料，凱滙的最高成交單位於2021年錄得，單位為第3座52樓H室，實用1,495平方呎，成交價4,903.6萬元，呎價32,800元。所以是次成交為屋苑近3年來最大金額的一手成交。