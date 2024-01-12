畢架山緹外頂層特色大宅6.19億沽　創九龍分層戶新高

嘉里（0683）旗下畢架山龍駒道3號豪宅盤緹外，今日（12日）招標售出一伙頂層複式大宅，成交價6.19億元，呎價72,119元。此成交為項目首宗頂層特色大宅戶型成交， 創下九龍區分層住宅新高。



上述單位為「緹外」第1座6樓及7樓B室頂層複式大宅，實用面積為8,583平方呎，連2,777平方呎天台及423平方呎前庭，屬五房五套房加三間工人房間隔，最新以6.19億元成交，折合呎價72,119元。是次成交創下九龍分層住宅新高紀錄。上述成交價包括兩個住宅停車位的認購權，每個住宅車位認購價為600萬元。

項目目前累售7伙，總成交金額逾20億元，平均成交呎價逾58,000元。

緹外涉61伙分層大宅及3座院墅

緹外由5座住宅大樓及3座院墅組成，僅提供61個分層大宅及3座院墅。分層大宅實用面積則介乎3,466至8,583平方呎，涵蓋標準分層大宅、花園大宅以及天台頂層特色大宅。

3座院墅實用面積為11,382平方呎至11,692平方呎，每座均特設逾萬呎前後花園、室外游泳池、升降機以及私人停車庫。