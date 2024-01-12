宏安薄扶林MOUNT POKFULAM上載樓書　7幢洋房　採軍事級保安系統

宏安地產（1243）及錦華實業集團薄扶林道全新純洋房項目MOUNT POKFULAM，周五（12日）上載樓書至一手銷售資訊網。該盤提供7幢獨立洋房，實用面積3,654至4,810平方呎，戶戶均設花園及泳池。



MOUNT POKFULAM設7幢獨立洋房，分別位於薄扶林道86A號、86B號、86C號、86D號、86E號、86F號及86G號。每幢洋房設有私人前後花園、天台、平台、獨立車庫、升降機及私人泳池。項目預計將以現樓形式推出。

發展商早前表示，項目邀請多位著名建築師及設計師傾力打造，預計項目將成為今年豪宅市場矚目樓盤。

每幢均設私人泳池 料現樓形式推售

項目設計以薄扶林悠久的歷史為靈感，揉合意大利巴洛克（Baroque）建築及現代簡約設計風格。洋房設極高樓底，每層的層與層之間高度達4.5米。

此外，項目更設有頂尖國際級三重保安防線，包括軍事級保安系統─Ｄ-fence，由外到內提供嚴密保護，室內並引進最先進的家居系統。