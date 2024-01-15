周末新盤成交錄112宗　黃大仙薈鳴最旺首輪沽96伙

一手市場成交上升，過去周末兩天（13、14日）新盤錄得112宗成交，較上周的16宗升7倍，當中黃大仙薈鳴沽96伙，佔周末成交逾85%。



宏安地產（1243）旗下黃大仙薈鳴周六首輪賣165伙，即日沽出96伙，佔可售單位約六成，套現逾4.8億元。據知，當中最貴一伙為20樓E室、屬兩房間隔、實用面積375平方呎，以705.9萬元沽出、呎價18,824元。

另由會德豐、信置（0083）及嘉華（0173）等發展的西南九龍長沙灣維港滙，周末兩日錄兩宗成交，同屬三房間隔。其中維港滙I第1座23樓B單位，實用面積948平方呎，成交價3,188萬元，呎價33,629元。

至於，維港滙II第5座25樓C單位，實用面積795平方呎，以2,070萬元沽出，呎價26,038元。據知，項目至今累積沽出1,080伙，套現逾179億元。

西南九龍長沙灣維港滙。（林靄怡攝）

華懋集團旗下薄扶林碧麗軒亦招標沽洋房2號，實用面積4,389平方呎，連873平方呎平台、180平方呎花園及300平方呎天台，屬4房4套連儲物室間隔，單位設私人電梯及泳池，成交價1.8億元，呎價約41,012元。項目至今累招標售出10伙，共套現約7.92億元。