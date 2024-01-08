2024年首周末錄16宗新盤成交　按周跌4成　YOHO WEST連沽5伙

過去兩日（6、7日）為2024年首個周末，未有新盤銷售，交投淡靜。兩日共錄得16宗成交，較上周的29宗下跌約44%。當中天水圍天榮站YOHO WEST沽出5伙，套現約2,041萬元。



YOHO WEST沽5伙

新地（0016）及港鐵（0066）合作發展的天水圍輕鐵天榮站YOHO WEST持續出售餘貨，是次周末合共沽出5伙，套現2,041萬元。售出的單位包括4伙開放式及1伙兩房戶型，折實售價由360.3萬元至546.7萬元。最高成交單位為3A座37樓A3室，實用面積439平方呎，兩房間隔，以546.7萬元售出，呎價約12,454元。項目累沽約1,094伙，佔期數約79%。

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將軍澳海茵莊園共沽3伙

九龍建業（0034）將軍澳海茵莊園，周末共錄得3宗成交，涉及成交金額約1,772萬元。單位折實售價由509萬元至740萬元。最高成交單位為2座29樓D9室，實用面積402平方呎，兩房連儲物室間隔，成交價740萬元，呎價約18,407元。

將軍澳海茵莊園

元朗雨後增優惠後即日沽2伙

星星地產旗下元朗雨後，上周新增折扣優惠後於周六（6日）起生效，項目即日錄得兩宗成交，共涉1,155.77萬元。單位分別為12樓D室，實用面積362平方呎，一房間隔，成交價499.6萬元，折合呎價約13,801元。另一伙為19樓Q室，實用面積454平方呎，兩房間隔，以656.13萬元成交，呎價約14,452元。

元朗雨後

啟德嘉峯匯頂層複式戶7,028萬成交

嘉華國際 （0173）旗下啟德嘉峯匯，周六有1伙頂層複式戶招標售出，單位為1A座40樓及41樓A室，實用面積1,893平方呎，四房間隔外連607平方呎平台及762平方呎天台。單位最終連同2個車位以7,028萬元售出，呎價37,126元。

發展商指項目累售1,003伙，連車位合共套現約126億元，現僅餘最後3個頂層特色單位待售。