宏安黃大仙薈鳴周末連環加推　累推119伙、暫收逾500票

上周四（4日）公佈首張價的宏安地產（1243）旗下黃大仙薈鳴為2024年首個全新盤，該盤收票不俗，在周末兩天（6日及7日）連環加推2張新價單，至今累推3張價單合共119伙。該盤截至周日晚上6時累收超過500個認購意向登記，超額認購約3倍。



該盤在周六時率先加推2號價單，提供23伙，當中1房佔15伙及2房佔8伙。按120天現金付款計劃最高折扣照售價減30%計算，折扣後售價由371.2萬至568.2萬元，折實呎價15,200至17,196元，2號價單折實平均呎價16,062元。

2號、3號價單折實均價1.6萬至1.64萬

而周日加推的3號價單，提供46伙，當中1房佔26伙及2房佔20伙。按120天現金付款計劃最高折扣照售價減30%計算，折扣後售價由390.9萬至626.2萬元，折實呎價15,716至18,526元，3號價單折實平均呎價16,488元。

上述兩張新價單的折實平均呎價高於上周四公佈公佈的1號價單。首張價單提供50伙，分別為2伙開放式、26伙一房單位、22伙兩房單位，折實平均呎價約15,326元。首批折實售價338.8萬至577.4萬元，折實呎價14,251至19,083元。

去年11月馬頭角城軒折實均價1.8萬

翻查資料，由於黃大仙區近年沒有新盤推出，因此參考最鄰近的九龍城新盤。馬頭角城軒於2023年11月推出，首推30伙，折實均價18,000元，入場單位為兩房戶。九龍城瓏碧於2022年5月推出，涉及50伙，折實均價24,520元，入場單位開放式戶，入場價為499.8萬元；瑜一．天海於2023年5月推出，涉及90伙，折實均價26,718元，入場單位一房戶，入場價為798.91萬元。

黃大仙鳴鳳街28號住宅項目薈鳴PHOENEXT。

示範單位曝光 兩房露台設收納櫃擺放洗衣乾衣機

薈鳴18樓A室連裝修的示範單位，實用面積356平方呎，屬兩房間隔。單位樓高3.15米，客廳呈長方形設計，布局方正實用。米白色三人沙發前方配備了可伸縮４人餐桌及電視櫃，沙發旁邊放置了一張小茶几，可作為工作間使用。

客廳外接38平方呎的露台及工作平台，内設收納櫃及乾洗衣機。廚房則為開放式設計，設有灰色飾面廚櫃，內置廚房調味掛架及電話支架，牆上更配有USB 插頭的電插座，方便住戶使用。

↓18樓A室連裝修示範單位↓

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項目為單幢式住宅 共提供230伙單位

黃大仙薈鳴提供230伙單位，戶型涵蓋開放式至兩房間隔，實用面積178至375平方呎，樓盤預計關鍵日期為2025年4月30日。

項目為單幢式住宅，樓高28層，全盤提供230伙單位，每層設有10伙單位及2部電梯。當中標準樓層為3樓至27樓，而2樓及28樓為特色單位樓層，兩層各設10伙連平台或連天台特色戶。大廈1樓則為住客會所。