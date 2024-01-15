兩度拍賣失敗　美孚新邨銀主盤終劈價兩成沽　呎價8700元｜多圖

樓市淡靜，造價持續向下，連銀主盤都要劈價！傳統十大藍籌屋苑美孚新邨一伙大兩房銀主盤，去年7月淪為銀主盤，叫價815萬元，隨後在同年11月及12月推出拍賣，惟兩次拍賣均未能沽出「失敗而回」。該單位最新以630萬元成功沽出，成交呎價僅8,762元，同時較網上估價低14%。



香港置業美孚區高級首席聯席董事吳志輝表示，上述銀主盤單位為美孚新邨一期百老匯街7號高層C室，實用面積719平方呎，原則大兩房及望內園景，屬銀主盤。

他指出，銀主早於上年7月尾在市場以815萬元放盤，及後在11月及12月也曾透過拍賣行推出，惟兩次拍賣都未能出售。據悉，銀主近日接受現實大幅減價，累積減價185萬元或約22.7%，以630萬元沽出單位，成交呎價8,762元。

↓美孚新邨一期百老匯街7號高層C室↓

原業主於2002年7月買入價169萬

綜合四間大型銀行的網上估價資料，該銀主盤單位估價由734萬至837萬元，反映今次成交價低估價達14%至24%。

至於單位原業主早於2002年7月以169萬元買入該單位，即單位期間升值約461萬元，升幅約2.7倍。