日出康城半新盤蝕住走　MALIBU兩房戶745萬沽　持貨5年貶值8.5%

撰文：蔡偉南
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將軍澳日出康城半新盤要蝕讓離場。區內入伙逾四年的半新盤MALIBU，一伙兩房戶以745萬元沽出，較2018年的買入價帳面貶值約8.5%。

利嘉閣區域董事梁敬嚴表示，上述成交個案為將軍澳MALIBU 2B座中層D室，實用面積約546平方呎，屬兩房間隔，望內園景。業主原叫價820萬元，經議價後，最終以745萬元成交，呎價約13,645元。

梁敬嚴表示，買家早前透過該代理行平台覓得上址放盤，立即相約睇樓，心儀單位間隔四正實用，加上屋苑位於港鐵康城站上蓋，附近有多個大型商場，無論交通及購物消閒都方便。

2018年買入價814.4萬

據悉，原業主於2018年以約814.4萬元購入上述單位，是次沽貨帳面蝕讓69.4萬元或8.5%。該屋苑現時有約40個放盤，最低入場費由630萬元起。

將軍澳日出康城 MALIBU。（資料圖片）
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