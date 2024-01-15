山頂南區去年全年錄14宗逾億豪宅成交　創十年新低

根據中原地產分行統計數字，2023年山頂南區共錄得74宗二手豪宅買賣成交，較2022年之69宗回升約7.2%。成交當中分層單位佔54宗，洋房佔20宗，未錄得屋地成交。至於總金額方面，2023年山頂南區二手成交金額共涉資80.39億元，較2022年之84.21億元跌4.5%，當中分層單位總成交金額為24.33億元，洋房56.06億元。



中原地產高級資深營業董事何兆棠表示，2023年樓市先升後回，首兩季現小陽春，但期後受高息環境影響，經濟復常不似預期，環球經濟疲弱，豪宅交投受拖累，加上，九龍區全新臨海豪宅加入戰場，難免搶去部份客源，導致山頂南區豪宅買賣未有大升幅。

全年僅1宗一手成交 涉資約0.9億元

2023年山頂南區一手成交錄得1宗，創2015年有紀錄以來新低，較2022年之6宗大幅下跌83.3%，成交金額0.9億元，較去年23.6億元急挫96%。2023年樓市氣氛淡靜，豪宅向來惜售，不少發展商改變銷售部署，延後推售日期，或選擇以「先租後買」形式推出物業，導致一手成交「冰封」。10月施政報告發表減辣措施前夕，市場觀望氣氛濃厚，更出現約20年來首見的「零」二手成交局面。總結山頂南區一手及二手市場合共錄得75宗成交，成交金額達81.29億元，創有紀錄以來新低，成交宗數與去年75宗持平，成交金額較去年107.81億元跌24.6%，2023年山頂南區整體一、二手買賣成交額連續2年下跌。

逾億元二手成交14宗 4宗成交金額超過5億元

2023年山頂南區共錄得14宗逾億元成交，按年下跌33.3%，為過去10年新低（2013年錄14宗），逾億元成交金額52.556億元，較去年58.77億元下跌10.6%，創 10年新低（2013年52.448億元）。何兆棠補充，2023年山頂南另錄約7宗逾億元內部轉讓或公司買賣成交，區內交投持續活躍，可見買家入市信心恢復。2023年逾億元成交金額比例平穩，錄65%，重量級豪宅成交維持平穩。14宗逾億元成交中，有4宗成交金額超過5億元。