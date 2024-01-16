劏場十室九空　北角、荃灣兩宗劏舖均蝕9成　最高蝕近三球！

本港有不乏「著名」劏場，礙於劏場面積細小，管理費高昂，欠缺完善管理及推廣，因此不論市旺市淡，場內都是十室九空。市場新近錄得兩宗劏場舖成交，兩宗成交都損手近9成，其中一宗成交更高達300萬元。



藝人麥浚龍（Juno）的父親麥紹棠在2013年拆售的劏場「城市金庫」，該劏場近日再新增一宗地庫劏舖成交。

據土地註冊處資料，北角「城市金庫」最新錄得一宗地庫13號劏舖成交，面積約72平方呎，原業主於2013年以約189.2萬元購入，新近以22.5萬元轉手，呎價僅3,125元。原業主持貨約10年帳面蝕讓166.7萬元離場，期內貶值88%。

麥浚龍未到商場宣傳 小業主告發展商

「城市金庫」位於北角城市花園商場的地庫樓層，在2013年由麥浚龍的父親麥紹棠拆成300個蚊型舖位放售，全數沽清，套現逾8億元。當時最貴的一個劏舖，呎價高達6.2萬元。惟2016年開業後人流疏落，不少業主沽貨均需大幅蝕讓七成至八成以上。

在2017年「城市金庫」有10名業主入稟高院，控告拆售上述劏舖商場的發展商失實陳述，未有兌現承諾邀請藝人麥浚龍前往商場宣傳，以及邀請日本護膚及健康食品品牌進駐。

荃立坊劏舖10年蝕300萬離場

荃灣海壩街122至132號劏場荃立方，近月同樣錄得一宗劏舖成交，成交個案為荃立坊2樓S68號舖，面積約90平方呎。

翻查資料指，該舖原於2012年以297萬元拆售，惟當時買方撻訂離場，大業主於次年提供15%以343.2萬元售出，原業主持貨至今以45萬元易手，持貨約10年帳面蝕讓298.2萬元離場，期內貶值87%。