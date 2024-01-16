政府北都收地展開後　晶苑地產2.1億購古洞北恩慈之家地盤

政府近月正式於古洞北、粉嶺北展開收地工作後，區內有大幅地皮易手個案。羅氏針織後人羅樂風創辦的晶苑地產，過去多年一直主導古洞北歷史建築恩慈之家地盤的重建發展方案，惟近月政府落實收地工作後，相關地盤才正式易手予晶苑地產，總成交價高達約2.1億元。



上述易手個案涉及3幅地皮，其中一幅位於歷史建築恩慈之家，以7,700萬元沽出；其餘兩幅位於恩慈之家以北位置，成交價7,100萬及6,200萬元。該三幅地皮的新買家均為晶苑地產發展有限公司（CRYSTAL PROPERTIES DEVELOPMENT LIMITED）。至於原業主均為得基輔康會有限公司（DACARS LIMITED）。

得基輔康會1991年斥113萬買地皮作戒毒所恩慈之家

據了解，得基輔康會早於1991年以113萬元買入上述三幅地皮等，並作為戒毒所恩慈之家。不過在2002年得基輔康會受財困問題影響，將上址按予晶苑地產，惟一直未有易手。

二級歷史建築物「恩慈之家」。（互聯網圖片）

2002年財困按予晶苑地產 隨後擬改劃發展

不過晶苑地產在2009年起已一直計劃發展該幅地皮，當年計劃把恩慈之家及毗鄰土地作低密度洋房發展，最終獲批。及後2017年又曾向城規會申請改劃地段，計劃興建3幢14層高的住宅大廈，2019年撤回申請。

直至2020年，晶苑地產又重新向城規會申請改劃地段，建議將大宅及周邊地段發展為近50幢洋房及分層住宅大廈。業主計劃對大宅進行保育工作，並改建為住宅會所。

翻查2020年年底資料，當時晶苑地產就歷史建築恩慈之家所在位置及毗連地皮，向城規會申請發展為洋房及分層住宅混合發展，涉及49幢三層高洋房及478個分層單位，合共527伙。

↓2020年恩慈之家地盤發展方案↓

3年前發展方案涉分層戶、洋房共527伙

申請地盤面積約16.58萬平方呎，分層住宅部分計劃以地積比率3倍發展，提供21.82萬平方呎，涉及三幢大廈；而洋房物業則以1.1倍發展，擬建49幢洋房，涉及10.24萬平方呎。項目總樓面面積約32.06萬平方呎，涉527伙，並提供145個車位。當時發展方案提到，計劃對歷史建築恩慈之家進行保育工作，並改建為住宅會所。

若以目前成交價2.1億元及上述發展方案總樓面約32.06萬平方呎計算，相等於每呎地價約655元。