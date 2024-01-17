減價無效？洪水橋滙都I今賣125伙　到場買家不足10枱、場面冷清

泛海國際（0129）旗下洪水橋洪安里1號新盤滙都（high park）第一期滙都I，在上周劈價18%加推3號價單，涉及單位共63伙。項目今日（17日）下午2時展開次輪銷售涉及125伙單位，當中63伙屬新加推單位。據代理消息，截至下午3時，該盤暫時沽出3伙。



開售一小時暫沽3伙

據現場所見，售樓處未見有出現人龍，而升降機大堂只看到極少準買家到場，料不超過10枱客到場及後30分鐘內再沒有新準買家到場，亦只有數枱客人陸續從售樓廠離開。

另有代理消息透露，截至下午3時，該盤暫時沽出3伙，佔可售單位僅約2.4%。而截至下午4時，據悉滙都I暫時沽出4伙。

升降機大堂只看到極少準買家到場。

關堡林：新價單屬「超級筍、超級抵、超級貼地價」

項目早前加推單位，泛海國際集團執行董事關堡林表示，滙都I由上年推售至今共沽出92伙，套現5.2億元。形容新加推價單定價為「超級筍、超級抵、超級貼地價」，該批單位比以前推出單位折讓近18%。

新加推3號價單，涉及單位共63伙，折實平均呎價11,797元，價單內涵蓋首度登場的第2座樓王單位共58伙，以及5個位於第3座的三房戶 ， 折實售價339.7萬元起 ，最低折實呎價10,288元，折實平均呎價11,790元。