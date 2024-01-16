老牌家族沽貨　裕景興業放售赤柱伴閒居　市值料1.5億元

由菲律賓華人富商陳永栽創辦的裕景興業，在港持有多個地產項目，其中位於赤柱大街5B號伴閒居新近委託第一太平戴維斯獨家代理招標出售，目前物業市值估計近1.5億元。



物業現狀為一幢六層高住宅大廈，全幢總樓面面積約8,908平方呎，包括地下四個商舖及五層住宅（每層兩個住宅單位）。地舖建築面積由525至833平方呎不等；住宅單位實用面積由492至676平方呎不等。物業以現狀部分連租約出售，截標日期為2024年3月8日（星期五）正午十二時。

第一太平戴維斯投資部董事總經理袁志光表示，業主早於1995年向香港政府買入地皮重建，首次罕有放售。參考同區成交，如赤柱新街3至5號全幢物業連地舖先前以1.3億元成交，呎價約1.8萬元。是次物業的叫價相比之前叫價有近3成的折讓。