世邦魏理仕：香港投資者展示強烈出售意願　日本成投資房地產首選

世邦魏理仕今日（16日）發表《2024 年亞太區投資者意向調查》，顯示日本連續第五年成為亞太地區跨境房地產投資目的地城市的首選，投資者一般聚焦東京、大阪和其他主要城市。至於澳洲、新加坡及香港特別行政區的投資者，展示出強烈出售意願。



根據調查，由於投資者傾向已發展、透明及流動性強的市場，新加坡及澳洲分別排名為第二及第三位具有吸引力的投資目的地。印度則為亞太地區新興市場的首選，當中孟買和德里吸引希望在這個全球最快速發展經濟體擴大房地產投資的長綫投資者。

與去年相比，亞太區内投資者將計劃繼續進行房地產收購計劃，預計高資產淨值投資者及私人投資者將成為最活躍的買家，其次為機構投資者。值得留意的是澳洲、新加坡及香港特別行政區的投資者展示出強烈出售意願。

世邦魏理仕香港資本市場部執行董事兼主管甄浚岷表示，高昂的融資成本加劇了房地產的負收益，為房地產投資者面臨的挑戰。展望未來，在中國內地強勁成長的推動下，香港經濟預計將於2024年復甦，而潛在減息將激發投資興趣，並創造更多投資機會。 零售、酒店及住宅資產將受到投資者的青睞。