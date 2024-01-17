馬主投資者入市4500萬購元朗大馬路舖　凱施餅店十年勁輸60%

本地老牌餅店凱施餅店老闆蕭偉堅家族，旗下持有的元朗大馬路舖位被沒收淪為銀主盤，在本月初正式以約4,500萬元沽出，成交價較約10年前買入價貶值近六成，帳蝕金額高達6,500萬元。承接該舖位的新買家為曾經擁有4匹馬的馬主兼投資者鍾春榮。



上述舖位元朗大馬路90號地下連閣樓，地舖面積約1,000平方呎，閣樓面積約870平方呎，合共約1,870平方呎。據悉，該舖位在去年被銀主沒收，並於去年底起叫價7,800萬元放售，及後未獲承接多次減價，該舖位在今年7月份已降至7,000萬元。

鍾春榮曾擁4匹馬 去年中6450萬買大角咀舖

資料顯示，相隔大半年後，該舖位在1月5日在以約4,500萬元沽出，成交呎價約2.41萬元，累積劈價3,300萬元或42.3%。該舖位新買家為城金有限公司（GOLDEN FEEL LIMITED），其公司董事為鍾春榮。據悉，鍾春榮為一名物業投資者，他同時也是一位擁有4匹馬的馬主。

鍾春榮近年也有入市舉動，如在2023年5月份以6,450萬元，向小巴大王馬亞木家族買入大角咀埃華街51至65號大同新邨大方樓地下3B及4A號舖。

凱施餅店。

2014年買入價1.1億

元朗大馬路銀主舖主業主為海隆置業有限公司 （OCEAN WELL PROPERTIES LIMITED），其公司董事包括蕭偉堅，舖位於2014年1月以約1.1億元購入，曾於2021年放盤叫價1.3億元，最終於去年遭銀主沒收。以最新成交價計算，舖位較約10年前貶值6,500萬元或59.1%。該舖位現由家品店短租，目前長租每月叫租約18萬元。

近年至少6次借財仔 最大單筆涉8500萬

該舖位近年不斷被抵押貸款，淪為提款機。在2022年9年至10月份，曾錄得6次抵押貸款，涉及多次二按，貸款方全部均為財務公司。個別貸款涉款更高達8,500萬、2,650萬、2,050萬元及1,500萬元。