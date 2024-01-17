樓市減辣｜稅局收474宗「先免後徵」　何永賢指樓價有秩序地調整

政府於去年10月份施政報告中，推出樓市減辣措施，有議員就相關情況提問。房屋局局長何永賢回覆議員提問表示，由措施宣布到截至2024年1月12日的兩個多月之內，稅務局已經收到474宗外來人才的「先免後徵」申請，當中394宗申請已經獲批。這些數字反映「先免後徵」安排受外來人才歡迎，亦有助增加外來人才對香港的歸屬感和留港發展的意欲。



她又指，住宅物業市場受多項不同因素影響，包括環球及本地經濟前景、息口走勢，以及本地住宅單位的供求狀況等，因此難以衡量個別因素或個別措施對樓價及成交量的影響。

又指香港是一個細小而開放型的經濟體，很受外圍經濟環境變化影響。現時外圍環境充滿挑戰，利率仍然相對高企，市場氣氛因而較為審慎。當局留意到自從去年10月25日宣布調整住宅物業需求管理措施後，2023年12月送交土地註冊處註冊的住宅物業買賣合約宗數為2,929宗，雖然不及2023年上半年每月平均4,370宗的水平，但是比對於十月的2,123宗及十一月的2,554宗是連續兩個月上升。

樓價方面，整體住宅售價近月繼續輕微下調，11月的數據按月下跌大概百分之二，但是仍然屬於有秩序地調整。