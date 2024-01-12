北都發展｜政府收回1690幅私人地、涉逾千萬呎　收地金額料150億

撰文：蔡偉南
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地政總署昨日（11日）根據相關法例張貼收回土地公告及徵用土地公告，以收回約109公頃土地，即涉及約1,173萬平方呎，涉1,690幅私人土地，以進行古洞北／粉嶺北新發展區餘下階段發展。假設所有土地為農地，以第一級別的土地特惠補償率率，每平方呎1,267元計，估計收地金額涉資約149億元。

至於早前區內6幅由發展商持有的土地，申請原址換地告吹，該6幅地皮涉及恒地（0012）、長實（1113）、泛海國際（0129）跟資本策略地產（0497）等，該6幅地皮預計合共可獲得約15億元的收地賠償。

早前6幅發展商地換地告吹　料獲15億收地賠償

其中恒地涉及3幅地皮包括新界粉嶺北第 16 區(北)、新界粉嶺北第 16 區(南)及新界粉嶺北第 13 區，涉及地盤面積約27.2萬、25.7萬及23.4萬平方呎，合計76.3萬平方呎，估計可獲賠償約9.66億元。

而長實的兩幅地皮，包括新界古洞北第 23 區、新界古洞北第 26 區，涉及地盤面積約5.35萬及10萬平方呎，估計可獲賠償約1.95億元。至於泛海國際跟資本策略地產持有的古洞北第15區地皮，地盤面積約32萬平方呎，預計可獲4億元賠償。

古洞北、粉嶺北新發展區。（資料圖片／梁鵬威攝）
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