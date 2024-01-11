政府收回北都109公頃土地　涉1690幅私人地、料涉恒地、長實地皮

地政總署今日（11日）根據相關法例張貼收回土地公告及徵用土地公告，以收回約109公頃土地進行古洞北／粉嶺北新發展區餘下階段發展。事實上，早前區內6幅由發展商持有的土地，申請原址換地告吹，隨後發展局表示短期內會盡快收地，該6幅地皮涉及恒地（0012）、長實（1113）等。



地政總署今公佈，政府引用的法例包括《收回土地條例》（第124章）第4條、《土地徵用（管有業權）條例》（第130章）第4條、《道路（工程、使用及補償）條例》（第370章）第14條及《水污染管制（排污設備）規例》（第358章，附屬法例AL）第26條引用第370章第14條。

地皮4月12日歸政府所有 將發放特惠土地補償

政府將收回1,690幅私人土地（涉及面積約109公頃）及徵用被40個墳墓和17個金塔所佔用的政府土地（涉及面積約2,180平方米）。上述土地將於公告張貼後三個月（即2024年4月12日）復歸或轉歸政府所有。政府會在土地復歸政府後，向相關土地業權人發放特惠土地補償。

上述土地歸還日期是指土地業權轉歸政府的日期，並非受影響住戶及業務經營者須遷出的限期。根據早前凍結登記所得的資料，古洞北／粉嶺北新發展區餘下階段發展範圍內共有1,065個受影響住戶及313個受影響業務經營者，因應工程時間表，預計他們須在二○二四年第三季至二○二六年第一季分批遷出。地政總署早於二○二二年十一至十二月發信予受影響住戶和經營者，通知他們預計的遷出限期及補償和安置安排，以供他們參考並及早準備遷出事宜。

地政總署和其委聘的補償安置服務隊會與受影響住戶和經營者保持溝通，在有需要時提供更新資訊，包括在受影響住戶和經營者遷出限期前三個月，地政總署會按照適用程序另行在相關範圍張貼通知。按目前情況預計，首批涉及780個住戶和207個經營者最早須於二○二四年第三季遷出。

政府正全力處理受影響土地業權人、住戶及業務經營者的補償和安置事宜，盡量在清拆工作開始前為合資格人士安排上樓或發放補償。為回應住戶對居於工地附近的關注等，受餘下階段發展影響的住戶可自願申請提早遷出及領取安置補償。截至二○二三年十一月三十日，有889個住戶提出申請，當中336個合資格住戶已獲安置、11個合資格住戶已獲現金特惠津貼、447個住戶的申請正在處理或尚待住戶提交補充資料，以及95個住戶根據現有資料不合資格（主要原因包括：住戶在凍結登記後才遷入發展範圍、居於違規構築物，或擁有香港住宅物業）。地政總署會繼續處理有關申請及接觸其他受影響人士，特別是首批遷出人士，以跟進他們的安置補償事宜。

古洞北／粉嶺北新發展區是北部都會區首個動工的新發展區項目，提供土地作住宅、商業、社區和其他發展用途。第一階段地盤平整和基礎設施工程已於二○一九年展開。餘下階段地盤平整和基礎設施工程（包括道路、排水系統、污水系統、水管、環境美化工程、斜坡工程和機電工程等）計劃於今年年中展開。

全面發展後，古洞北／粉嶺北新發展區將提供約86,200個住宅單位以容納約226,700人，並為經濟活動提供合共約1,275,000平方米樓面總面積，創造約53,100個就業機會。