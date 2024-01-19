18區新盤成交量排名出爐　屯門排榜首　呢個區呎價平絕全港？

美聯物業研究中心今日公佈18區2023年一手成交量排名，資料顯示去年一手成交量錄約10,515宗，當中屯門區佔最多，共錄1,828宗，佔約17.4%，其次為九龍城區(包括啟德、何文田、紅磡等)，去年共錄1,742宗，佔約16.6%。元朗區(包括天水圍)排名第三，共錄得1,555宗。



美聯物業首席分析師劉嘉輝表示，去年一手成交量較少的地區為荃灣區、灣仔區、葵青區、離島區，去年各區僅錄15宗至28宗；而18區之中，黃大仙區去年更未有一手成交個案。

↓2023年按18區劃分一手成交量及平均實用呎價分布↓

2023年按18區劃分的一手成交量及平均實用呎價分布

灣仔成呎價最貴地區 平均高達6.9萬

若以18區平均實用呎價劃分，去年新盤平均實呎最貴地區首3位全屬港島區，其中灣仔區去年一手平均實用呎價高達6.9萬元，為18區之中最高，呎價高企主要受區內Central Peak、Mount Nicholson、皇第等成交帶動有關。呎價第二高的地區為中西區，接近4.69萬元，呎價高企主要來自21 BORRETT ROAD、大學閣等；至於呎價第三高的是南區，錄約3.26萬元。

荃灣區平均呎價1.37萬 全港最平

反觀，剔除因未有一手成交而沒有平均實用呎價的黃大仙區後，去年新盤平均實用呎價最平的區份為荃灣區，僅約1.37萬元，個案悉數來自區內位於青龍頭的逸璟．龍灣；其次是元朗區，該區去年一手平均實用呎價亦僅約1.38萬元；呎價第三低的是一手成交最多的屯門區，該區一手平均呎價約1.47萬元。

呎價2萬元以下佔近7成

雖然去年個別地區一手呎價因豪宅帶動而高企，但綜觀全年以中細價物業居多。若以實用呎價劃分，去年一手成交量中，實用呎價逾1.5萬至2萬元最多，佔約36%，而實用呎價1.5萬元或以下佔比亦高達33%，即2萬元或以下佔比合共約69%；至於逾2萬至3萬元佔約25%，而餘下實用呎價逾3萬元則僅佔約6%。

↓2023年按各類實用呎價劃分一手成交量↓