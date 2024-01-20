急需穩定市場信心　為免恐慌不宜放風　著名網評家獻上甚麼妙計？

財政司司長陳茂波稱研究開徵資本增值稅，立即引起市場恐慌，股市兩日跌近千點，樓市蝕讓頻頻。外資大行報告指出，倘真正實施資本增值稅，樓市將出現恐慌性拋售，而現實是財爺只是講一講，樓股便首當其衝，雖然樓市是不動產，看不見應聲下挫，但股市已先行一步，馬上出現大跌。



開徵資本增值稅的言論轟動了整個工商和投資界，大家感到非常憂慮，也開始怨聲載道，如果措施真的推出，樓價恐怕會出現斷崖式下跌。港府知道其嚴重性，財爺陳茂波雖然人在歐洲，也馬上透過網絡作出澄清，稱只是研究其可行性，相信在目前或短期內都不會實施。雖然立即糾正了錯誤言論，適時解除公眾疑慮，但已下跌的股市相信難以回升。

香港長期實施簡單及低的稅制，也因此成功吸引無數投資者進來。如今環球經濟不佳，港府財政赤字嚴重，是源於傳統的金融和地產市場衰退。股市成交量減半，恆指比幾年前跌了一半，IPO上市集資金額暴跌，港府從股市方面的稅收自然也大幅縮水；而樓市交投同樣比當年減少一半，近幾年樓價又一直往下調，愈往下調買家愈不敢買，骨牌效應下引致港府土地招標無論價量均跌落谷底。因此，要改善財政赤字，最好的方法就是搞好經濟，激活樓股市埸。

蔡志忠表示，坊間往往將激活樓市交投，演繹成樓價會上升，其實這個概念是錯誤的。（資料圖片/香港01攝）

坊間往往將激活樓市交投，演繹成樓價會上升，其實這個概念是錯誤的，就如近期港府開始對樓市減辣，買家印花稅減半從15%減到7.5%，又特別對外地人才推出「先免後徵」措施，市場上立即多了不少買家，成交量也有所提升，但樓價仍然沒有停止下調；此外，港府總覺得樓價應該再往下調，才能幫助首置者買樓，結果並非如此，歷史證明當樓價跌至谷底，如03年「沙士」時期，首置者不會入市買樓。

經驗告訴我們，經濟不景氣，樓價和股價雖然非常便宜，但市民收入大減，反而不敢投資樓股。如今港府各項稅收大減，形成財赤嚴重局面，如果不尋找問題根源加以解決，盲目放風要研究擴闊稅基，如資本增值稅，此等稅項在香港實施是與利得稅重複行使，屬於雙重徵稅，到時肯定因加得減，財爺只是講一講就出現恐慌，真難想像實施會有什麼後果。看來在目前樓股疲弱不振的情況下，實施資本增值稅肯定進一步將內外投資者趕走，香港的金蛋由自己打爛，恐怕經濟從此一蹶不振。

蔡志忠表示，歷史證明當樓價跌至谷底，如03年「沙士」時期，首置者不會入市買樓。（資料圖片/香港01攝）

著名網絡評論家「雲在青天水在瓶」文章見解精闢，近年有點看淡樓市前景，未知是否想趁低吸納？但一提到如何改善財政赤字，他也不贊成開徵資本增值稅，僅錄取以下他的一段評論讓讀者欣賞：

做大營業額 稅收自然增加

要想經濟狀況好轉，不外乎開源節流。以公司經營為例，每一筆交易都有毛利，但要達到公司整體盈利，會有一個保本點，即營業收入達到一定嘅水平，其毛利會與公司的固定開支相當，達至收支平衡。營業收入在這個保本點以上，公司就有錢賺。所以，能否做大營業額，是公司盈利的關鍵。

對香港政府來講，想增加稅收，不外乎兩個方向，一是增加社會的經濟活力，令GDP增長以擴大徵稅的基數。二是擴大稅基，開徵新稅項。我認為前者可取，而後者不可為。

要做到擴大徵稅基數，就應該撤除一切有違自由經濟原則的蕃籬。現在中港經濟都處於經濟下行的風險之中，有條件也有必要拆牆鬆綁，為經濟注入活力。香港在無法左右利率走向的情況下，可用財政手段調節經濟。即股市應該減稅，樓市必須撤辣，甚至減印花稅率，刺激交投，做大蛋糕，只要「營業額」上去了，稅收自然就會增加。

政府使用財政手段調節經濟，並非首次，最近的一次現在還在用。即在量化寬鬆及減息周期，出辣招、限制外來資金買樓、加稅...，標榜為逆周期操作。現在情況已然反轉，到了反向逆周期操作時刻。病向淺中醫，出新招越早越好，免得病入膏肓，扁鵲也無力回天。

【財經專欄】蔡志忠｜亞洲地產創辦人、香港專業地產顧問商會會長

從事地產行業近38年，擁有豐富的工商舖投資經驗。集團旗下企業包括財務、飲食、百貨商店、超市、迷你倉、共享工作間等等，業務多元化發展。

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