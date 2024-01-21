KOL話財爺要開徵資產增值稅　香港大鑊！　但唔知財爺很快已澄清

財爺在一次接受訪問時，受了記者引導，突然間話開徵資產增值稅亦是財政收入來源之一，嚇到股市立刻下跌千點，如果大家再睇返整篇訪問，財爺根本冇話要開徵資產增值稅，只不過記者誤解，在以訛傳訛之下，變成財爺話要開徵資產增值稅，雖然話虛驚一場，但已經令到不少揸住股票的人唔見很多錢，由此可見，官員在接受訪問時，千祈唔好話考慮中，因為記者會將考慮中變成事實，如果唔作出澄清，反而證明記者的報道沒有錯。



財爺今次反應都算神速，立刻話香港未有條件開徵資產增值稅，至於開徵的條件是什麼，我真係估唔到，財爺亦沒有解釋，有人話今次財爺反應神速是因為外國投行話香港推行簡單稅制，不宜開徵資產增值稅。

我認為有可能，如果財爺唔澄清，到了下個月香港開金融高峰論壇，一定會被外國傳媒問到失魂，到時就算講香港不會開徵資產增值稅，都會被人覺得是欲蓋彌彰，講多錯多。至於有外國投行話香港不宜開徵資產增值稅其實是好事，如果外資唔打算來港投資，香港是否開徵資產增值稅，他們根本唔會理。

我又覺得奇怪，記者問財爺是否會開徵資產增值稅來解決財赤問題，點解唔問財爺會不會撤辣，甚至將買樓印花稅減半，來吸引更多人到香港居住以及置業，多了人買樓，地產商就會買地，亦才是解決財赤王道，加稅只會令更少人來港置業消費，隨時因加得減。

生意人明白這個道理，官員就未必，否則就不會出現大減價這種促銷辦法，不過老實說，唔係咁多政府夠膽用減稅來解決問題，因為一定會被基層市民質疑政府是幫助富貴人家。

【財經專欄】湯文亮｜紀惠集團行政總裁

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