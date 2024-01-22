沙田河畔花園見「2字頭」 兩房283萬沽 7年來首次跌穿三球
撰文：李明珠
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樓價跌勢持續，沙田上車盤跌穿300萬元關口。沙田河畔花園一伙兩房戶，新近以283萬元成交，呎價約10,520元，創屋苑7年新低。原業主2013年買入仍要蝕13萬元離場。
美聯助理聯席董事羅航星表示，該單位為河畔花園C座中層6室，實用面積269平方呎，兩房間隔。原業主最初叫價300萬元放盤，最終減價至283萬元售出，呎價約10,520元。
持貨十年都要輸13萬 2013年買入價296萬
根據資料，是次成交造價屬屋苑自2016年後首次跌穿「3球」，創超過7年來的新低。屋苑近期平均成交呎價約13,251元，即是次成交呎價還較市價低出20.6%
原業主2013年3月以296萬元買入單位，持貨近11年，帳面蝕讓13萬元。
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