上車客把握樓價低位　462萬平執YOHO TOWN兩房蝕本貨　上手輸兩成

二手市場疲弱，吸引上車客趁低入市執平貨。元朗YOHO TOWN一伙兩房戶，新近以462萬元沽出。原業主放盤三個月狠劈138萬元，終持貨約4年帳蝕一球離場。



中原地產分行經理彭成裕表示，是次成交為元朗YOHO TOWN 1座低層C室，實用面積393平方呎，屬兩房間隔。單位在去年10月放盤價600萬元，市況淡靜下，業主多次主動減價，最新叫價500萬元獲買家洽購。

上車客見樓價處於低位 趁低入市

經雙方議價38萬元後，終以462萬元沽出，呎價11,756元。換言之，單位放盤近三個月累沽138萬元或23%。至於新買家為上車客，因見現時樓價處於低位，加上鄰近元朗站及商場，即洽購入市。

至於，原業主於2019年底以570萬元買入，持貨約4年，現轉手帳面蝕讓108萬元，單位期內貶值約18.9%。