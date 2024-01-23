將軍澳維景灣畔業主「細換大」　斥950萬承接同屋苑三房

部分業主趁樓價回落時換樓，以換取更大居住空間。將軍澳維景灣畔一伙三房套單位最新以950萬元成交，呎價12,550元，屬近期低價。單位新買家為同屋苑細單位業主，是次「細換大」換樓個案。



利嘉閣地產將軍澳分行經理楊友銘表示，該單位為維景灣畔12座低層G室，實用面積約757平方呎，屬三房套連儲物室間隔，座向東，望內園景。原業主最初叫價1,050萬元放盤，最終獲新買家議價至950萬元成交，折合呎價12,550元。

同屋苑換樓客平價承接

據悉，新買家本身居住在同屋苑的兩房單位，其後有意換樓，但在參觀完同區其他新盤後仍覺得維景灣畔最好，於是決定洽詢屋苑其他單位。代理亦指，是次單位成交造價較平，更低於屋苑的普通三房戶型，變相用較少的價錢可享受更大的居住空間。

原業主於2007年以約478萬元買入，持貨17年，轉手帳面獲利472萬元，單位升值近1倍。