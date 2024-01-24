美聯：2023年全新盤銷售率不足5成　三房或以上銷情最慘淡

一手新盤銷售放緩，銷售比例進一步下降。據美聯物業研究中心綜合《一手住宅物業銷售資訊網》資料及市場消息，2023年共推出的35個全新新盤項目，涉及單位總數達14,119伙，而該批項目於去年共售出6,740個單位，售出率（以各新盤售出單位佔該項目單位總數計算）約48%，不足5成水平。比率較2022年約53%進一步下挫，較2020年約7成更顯著減少。



美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，若以2023年登場的35個全新盤按間隔劃分，以兩房供應最多，錄6,787伙；期間共售出3,806伙，即售出率達56.1%，無論銷售量抑或銷售率為各間隔最高；另一方面，一房及開放式單位供應為4,559伙，去年售出2,099伙，售出率錄約46%；至於三房或以上單位供應2,773伙，去年售出835伙，售出率更低見30.1%，可見三房或以上單位銷售速度較慢熱。

↓每年推出全新盤售出率↓

每年推出全新盤的售出率。（美聯資料）

實用呎價1.5萬元或以下佔最多

去年推出的全新盤不少為中細價物業，導致接近8成半成交的實用呎價為2萬元或以下。若將2023年全新盤售出的6,740個單位按實用呎價劃分，當中實用呎價1.5萬元或以下佔最多，約42.5%；僅次的是實用呎價逾1.5萬至2萬元，錄約41.9%，即2萬元或以下佔約84.4%；至於實用呎價逾2萬元佔比，則佔餘下約15.6%。

↓2023年推出全新盤按不同間隔劃分售出率↓

2023年推出全新盤按不同間隔劃分售出率。（美聯資料）

↓2023年推出全新盤售出單位按實用呎價劃分↓