北上消費熱潮持續　利嘉閣︰去年全年舖位買賣僅999宗史上新低

去年息口大升及股市下挫，窒礙工商舖市場在通關後的復甦進程，今日（23日）利嘉閣（工商舖）公佈2024年工商舖市道展望，料今年內利好消息接踵出現，今年整體工商舖買賣登記宗數料可錄得近一成（9%）的升幅，上試4,200宗水平，逐步脫離谷底。值得留意，近月港人北上消費熱潮持續，為本地零售市場帶來挑戰，導致2023年全年店舖買賣登記共錄999宗，按年挫13%，創史上新低。



利嘉閣（工商舖）地產董事黃應年回顧2023年表現，2023年全年累計工商舖買賣共錄得3,838宗登記，較2022年的4,431宗再跌13%，連跌兩年，創下歷史次低水平，較2020年的史上低位只多出5宗，反映股市表現不濟及加息對市場帶來的影響。

此外，全年買賣登記金額更急挫54%，僅錄得733.75億元，為近3年新低及近15年次低，主因是2022年曾錄得3項合共859.64億元的巨額全幢商廈疑似內部轉讓登記抽高基數所致。

以登記宗數計算，工廈、商廈及舖位買賣登記繼續全線下跌；當中以工廈登記量跌幅最大，去年僅錄得2,090宗，按年大減17%，跌至歷史新低，佔整體比例也回落至54.5%。店舖方面亦錄得13%的跌幅，失守千宗大關，只得999宗登記，同創歷史新低，佔整體比例約26%。至於商廈維持在低谷窄幅徘徊，按年微跌4%，去年錄得749宗登記，為歷來次低水平。

利好消息接踵出現 帶動工商舖成交

黃應年另指，邁向2024年，相對利好的消息接踵出現，包括息口有見頂回落的趨向，持續高息壓力有所紓緩，新資本投資者入境計劃細節公布，配合「搶企業、搶人才」政策下，令工商舖市道比去年變得更有憧憬。不過，目前市場尚有一些不明朗及利淡因素並存如下，相信年初工商舖市道屬好屬壞仍有一番角力。

展望2024年市況，黃應年指出，相信市場去年經歷息口顯著上升而進一步整固後，工商舖今年在各路投資者入市趁低吸納下可望回暖，當中店舖及工廈買賣登記量料分別漲一成及一成半，上試1,100宗及2,400宗；惟對商廈看法則較保守，不排除再微跌至700宗水平。綜合以上因素預測，2024年全年整體工商舖買賣登記宗數料可錄得近一成（9%）的升幅，上試4,200宗水平，逐步脫離谷底；至於受惠新資本投資者入境計劃的入市需求帶動下，涉及的買賣登記金額亦料上升5%，目標看770億元。

利好消息接踵出現 帶動工商舖成交。

店舖買賣登記破天荒跌穿千宗大關

利嘉閣（工商舖）地產-商舖、商業及投資部高級營業董事鄭得明表示，總結2023年全年，店舖買賣登記共錄999宗，按年挫13%，除連跌兩年外，更創了史上新低並破天荒跌穿千宗大關，淡靜程度可見一斑。去年涉及買賣合約總值185.71億元，按年也跌23%，反映店舖市道在北上消費熱潮下，未能明顯受惠通關而出現量值齊挫的窘局。

預測2024年市況，鄭得明指出，港人長假期向來熱愛外遊，尤其疫情鎖埠三年恢復通關後，更引來報復式出走，加上深圳近月相繼有新購物點吸引港人北上消費，而為本地零售市場帶來挑戰。

鄭得明相信，近兩年店舖市場買賣處於極低水平徘徊，在負面因素陸續消退後，再跌空間有限，預料經過首季仍然相對淡靜後，店舖的小陽春可隨農曆新年後到來。他稱2024年倘若平均每月店舖能錄約90宗登記，預期全年店舖買賣登記量可按年增一成，上探1,100宗水平，扭轉去年不足千宗的史無前例新低水平，而涉及登記總值更料反彈18%，至約220億元。

料今年商廈買賣登記宗量跌至700宗歷史次低水平

利嘉閣（工商舖）地產董事黃應年指出，2023年全年，商廈整體買賣登記僅錄得749宗，較2022年的781宗再跌4%，連續兩年陷入歷史次低，僅較2020年的637宗多出112宗，未能走出低迷困局。至於商廈買賣合約登記總值去年急挫70%，只得317.31億元，創近14年次低，主因是2022年分別錄得3項共859.64億元的巨額全幢商廈疑似內部轉讓登記抽高基數使然，倘撇除相關個案後，實際登記金額不跌反升。

展望2024年，今年商廈買賣登記宗量仍有機會再跌至700宗的歷史次低水平，按年恐再減少7%，而成交金額也料相應下跌5%至300億元水平。