測量師學會︰倡減印花稅助上車　可繼續研究明日大嶼計劃

新一份財政預算案將於2月28日發表，香港測量師學會會長林家輝測量師表示，早前向財政司司長反映期望可以酌量減少印花稅以幫助本地市民上車，又認為目前已有足夠政策助內地專才入市，故目前可着眼於協助本地市民上車。



政府預料今年將面臨財赤，被問及應否暫緩北部都會區及明日大嶼發展計劃，林家輝表示，北部都會區一直都在推行當中，以前規劃的新發展區大多亦處於都係北都，而發展北都亦同時有助高科技發展。至於明日大嶼目前亦只是處於研究當中，認為可繼續研究，待有結果後才決定下一步。

學會今日亦就2024年重點關注議題發表意見。當中，土地政策小組主席劉振江表示，今年學會關注如何縮短項目發展時間、以及提供專業支援並協助收地影響的土地業權人，減少他們搬遷時所面對的困難。

香港測量師學會會長林家輝。（黃祐樺攝）

房屋政策小組主席趙錦權表示，該小組今年關注三個議題，當中包括關注基層住屋問題、劏房及市區重建問題，以及最新房屋政策。

當中就最新房屋政策方面，學會認為政府要放寛出售資助房屋單位安排、政府應正研究增加公屋跟資助出售房屋至7:3比例，以及計劃興建更多居屋及綠置居等，以協助市民置業及增加政府收入。

建築政策小組主席謝志堅表示，今年該組將繼續關注解決劏房問題、建議政府應成立獨立法定機構「樓宇維修局」、舊樓維修儲備金，以及推廣預防性維修等等。