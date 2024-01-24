鷹君何文田站上蓋新盤命名「朗賢峯」　涉及990伙、皆獲批預售

鷹君（0041）與港鐵（0066）合作的何文田站上蓋項目今日（24日）正式命名為「朗賢峯 ONMANTIN」。項目由5座住宅大樓組成，提供990伙。第IIA期及第IIB期已獲批預售樓花同意書，分別涉418伙及572伙，預計落成日期2025年3月31日。 「朗賢峯」目前亦現正處於籌備階段，將於稍後正式推出。



鷹君集團執行董事羅俊謙表示， 朗賢峯的「朗」予人開揚、明亮的感覺，沿襲集團旗下「朗濤」、「朗豪坊」與「朗廷酒店」之名，而「賢」則代表項目位處傳統優質校網 、另「峯」象徵項目座落於何文田半山。至於英文ONMANTIN，即是「ON HO MAN TIN」的縮寫，同樣表達項目位處何文田半山。

原由高銀2016年62.8億奪得 及後由鷹君接手

上述項目原於2016年由高銀（0530）奪得，當時補地價為62.8億元，以總樓面積74.27萬平方呎計，每呎樓面補地價約8,459元，需支付一筆現金及將日後賣樓收益35%向港鐵分紅。不過，由於高銀陷財困，項目於2021年由鷹君集團（0041）接手。