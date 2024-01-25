兩房價錢買三房 元朗采葉庭645萬沽 創屋苑同類型七年新低
撰文：李明珠
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農曆新年將至，部分業主趕在新春前劈價沽貨。元朗采葉庭一伙三房單位最新以645萬元沽出，呎價9,802元，創屋苑同類型單位7年半新低。
中原地產副區域營業經理王勤學表示，該單位為采葉庭9座低層F室，實用面積658平方呎，三房套間隔。原業主早於2022年中叫價850萬元放盤，期內持續因應市況降價。最新叫價減至650萬元後獲新買家洽詢，最終以645萬元沽出，折合呎價9,802元，造價創同類單位繼2016年6月後約7年半的新低。
平過兩房、造價創同類新低
代理表示，屋苑本月曾錄得兩宗3房套房單位成交，售價分別為708萬元及735萬元，是次單位成交價較市價低9%至12%。除此之外，單位造價更平過兩房戶型。日前有一伙兩房單位以668萬元成交，是次單位造價較其再低23萬元或3.4%。
原業主於2003年7月以163.2萬元買入，持貨21年半帳面大賺481.8萬元，升值約3倍。
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