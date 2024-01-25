沙田玖瓏山兩房670萬沽　呎價不到一萬　十年兩度易手均需蝕讓

樓價回落，部分屋苑二手成交創新低。沙田九肚山玖瓏山一伙兩房單位最新以670萬元沽出，呎價9,838元，跌穿屋苑一手呎價，創近年新低。原業主4年前買入帳蝕80萬元離場。



市場消息表示，該單位為玖瓏山日瓏閣（A1座）中層F室，實用面積681平方呎，兩房間隔，享山景。單位原先開價約720萬元，議價後最終以670萬元沽出，累減50萬元，呎價約9,838元，屬近年低位。

跌穿單位一手價、帳蝕80萬

根據資料，屋苑全部單位的一手買入呎價均高於1萬元。而上述單位的一手成交價為777.3萬元，於2014年12月售出，當時呎價約11,398元，是次成交呎價較其低出13.6%。

原業主於2020年以750萬元購入單位，持貨4年帳面蝕讓約80萬元，期內貶值約10.7%。