樓王難逃蝕讓　荃灣海之戀海景四房2200萬沽　5年帳面輸四球

二手市場續以蝕讓成交為主，當中屬「樓王」級別的單位亦難逃蝕讓。荃灣海之戀．愛炫美有四房套海景「樓王」單位，新近以2,200萬元沽出。原業主持貨5年，帳面蝕讓逾四球離場。



中原地產首席分區營業經理丘漢偉表示，是次成交為荃灣海之戀．愛炫美5A座極高層A室，實用面積1,163平方呎，屬四房套房間隔，可望海景，屬「樓王」級別。單位經多次減價後以2,500萬元叫價求售，終近日獲買家洽購。經雙方議價後300萬元後，即以2,200萬元成交，呎價18,917元。

持貨5年帳面蝕讓逾四球

新買家為本地家庭客，居於荃灣多年，認為海之戀屬「站頂」屋苑，加上交通及配套完善，即洽購換樓。參考同類成交為5A座高層A室，實用面積相同，較是次成交單位低5層，於2020年底以2,500萬元沽，即是次成交為較約三年前低層賣平300萬元。

至於，原業主則於2019年7月以2,640.4萬元一手購入，持貨5年，現轉手帳面蝕440.4萬元，單位期內貶值17%。