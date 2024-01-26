宏安油塘四山街工廈擬建676伙　獲附帶條件下批准發展

宏安地產（1243）去年5月份完成收購的油塘四山街18至20號油塘工業大廈第4座，並向城規會放寬地積比率逾20%申請作住宅發展，提供676伙，並設有零售、社會福利設施及幼兒中心。城規會最新決定，在有附帶條件下批准該宗住宅發展。



據城規會資料，上述申請地點為油塘四山街18至20號，現為油塘工業大廈第4座，一條馬路之隔同系住宅項目、提供2座共326伙的曦臺。

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基座設幼兒中心、商店、食肆

項目地盤面積約41,688平方呎，現為住宅（戊類）用途，擬作分層住宅、商店及服務行業、食肆和社會福利設施（幼兒中心）用途，並略為放寬地積比率限制作發展（住宅6倍/非住宅1.301倍）。落成後提供兩幢樓高26層、設2層地庫的綜合用途大廈，其中住宅部分佔約250,126平方呎，非住宅部分約54,235平方呎，合共約304,361平方呎。另提供166個車位。

歷時三年統一業權 累計收購價8.2億

宏安於2022年1月份以5.8億元，收購油塘四山街18至20號油塘工業大廈第四座逾八成業權，折合每呎收購價約4,100元。及後發展商進一步收購餘下業權，直至2023年5月份，宏安以2,650萬元收購油塘工業大廈4座地下物業，歷時三年、成功「拔釘」統一大廈業權，累計收購價約8.2億元。