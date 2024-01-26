珀麗灣兩房穿500萬　4年蝕一球　同類戶型樓價一個月跌3.5%｜多圖

農曆新年將至，不少買家加快入市，平價盤獲市場承接。荃灣區馬灣大型私人屋苑項目珀麗灣，一伙兩房戶新近以490萬元沽出，造價創同類型兩房單位9年新低，同時較銀行估價約534萬元低約8%，同類單位樓價一個月更跌3.5%。



中原地產高級資深分區營業經理溫明峯表示，是次成交單位為成珀麗灣10座中層F室，實用面積531平方呎，屬兩房間隔，望內園景。原業主早於去年7月放盤，當時叫價595萬元，期內多番減價，最新叫價500萬元，近日即獲外區上車客落票洽購，業主見買家具誠意，願意再減10萬元，最終以490萬元沽出，呎價約9,228元。

據了解，原業主於2020年5月以600萬元買入，持貨近4年，帳面蝕110萬元離場，單位貶值18%。

↓ ↓珀麗灣10座中層F室↓ ↓

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單位低銀行估價約8%沽出

據中銀網上銀行估價，上述單位估價為534萬元，而恒生估價則為531萬元。即最新成交價較估價低7.72%至8.24%。

馬灣珀麗灣。（資料圖片）

同類單位樓價一個月跌3.5%

溫明峯再指，珀麗灣本月暫錄得7宗成交，平均實用呎價約10,953元。對上一宗同類成交為上月錄得的同座低層戶，成交價508萬元，相隔1個月，樓價下跌18萬元或3.5%，而今番新成交層數較高，景觀更優勝。