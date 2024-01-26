發展局延長放寬現有工廈地契豁免書申請安排　至2025年1月底

發展局今日（26日）宣布延長放寬現有工業大廈（工廈）地契豁免書申請的安排，至2025年1月底。發展局於2019年2月1日落實放寬地契豁免書申請的安排以活化及善用現有工廈，初步為期5年。



有關安排將容許工廈個別單位業主，在無須向地政總署申請短期地契豁免書和繳付任何費用的情況下，把單位用作以下五項特定的非工業用途，前提是有關用途必須已經在適用於該用地的分區計劃大綱圖上屬於「第一欄」的准許用途（即經常准許用途），包括藝術工作室、辦公室（影音錄製室）、辦公室（設計及媒體製作）等。

發展局發言人指，放寬現有工廈地契豁免書申請的安排能夠以務實的方式，在不影響公眾安全的大前提下，在現有工廈內提供各相關行業所持續需要的樓面面積，而市場對有關安排的反應亦普遍正面。

延長有關安排至2025年1月底，可繼續讓現有工廈（特別是因為業權分散而難以在短期內重建或整幢改裝的工廈）在合理及安全的情況下同時用作工業及非工業用途。政府會適時檢討是否需要進一步延長此安排。