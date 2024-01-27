劈價3成奏效　九龍城瓏碧開賣60伙速沽7成　即晚加推17伙

碧桂園香港（2007）發展的九龍城瓏碧早前劈價更新價單，買家最高可獲近40%的總折扣優惠。項目於周六（27日）早上午10時，在紅磡售樓處發售60伙單位，折實售價379.8萬元至782.1萬元。該批單位即日沽出40伙，佔可售單位約7成。



瓏碧本輪銷售於周六上午10時開售，分為A組及B組發售，A組出售47間1房及4間開放式，B組發售9間2房。據悉，大批准買家準時到場揀選單位，截止至周六晚上6時，已售出40伙單位，其中推出的2房單位已全數售罄，合計套現約2.3億元。

即日沽40伙 兩房全數售罄

瓏碧早前兩度增加折扣優惠吸客，最高折扣可達40%。 周六推售共60伙，涵蓋開放式至2房間隔，實用面積213至414平方呎，折實呎價低至15,726元，折實入場價379.9萬元。此外，本次推售的所有開放式及1房戶，買家只需額外支付2萬元，即可獲贈雙層家具組合套裝。

售價最平的單位為5樓J室，實用面積213平方呎，開放式間隔，折實售價379.8萬元，呎價17,830元。

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即晚加推17伙 折實最平394.7萬

由於周六銷售理想，瓏碧在即晚加推17伙單位，折實呎價低至16,633元，折實入場價394.7萬起。

碧桂園地產（香港）營銷管理部總經理林曉箐表示，該批價單中涵蓋開放式至一房單位，且大部分為高層單位，屬原價加推。實用面積213至354平方呎，價單定價約為499.5萬元至792.8萬元，價單呎價為21,054元至24,576元 ，扣除最高21%折扣後，折實售價介乎394.7萬至626.4萬元 ，折實呎價約16,633至19,416元 。

最快下周三進行新一輪銷售

當中入場單位為11樓J單位，實用面積213平方呎，屬開放式間隔，折實售價394.7萬元，折實呎價18,530元。本次價單4號，較項目首批推售的價單第1號單位的折實平均呎價24,520元低約26%；較項目價單第2號單位的折實平均呎價25,453元低約29%。

林曉箐補充，本次開售市場反應熱烈，銷情理想。不少客戶諮詢中高層單位推售安排，希望能在農曆新年前購置到心儀的單位，因此連夜加推，最快下星期三可購買新價單單位。

↓瓏碧25樓K室示範單位↓

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