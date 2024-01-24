利嘉閣：新盤潛在供應3.8萬伙、交投料漲四成　呢個發展商最多貨

利嘉閣地產今日（24日）發表研究報告，預測2024年全港將有約114個全新一手私宅項目可成為潛在供應，合共將提供約38,045伙，惟實際推售量仍需視乎發展商的部署、期數分拆及實際市況而定，終初步估計較貼近實際的推盤量大約為1.8萬伙。按發展商計算，新地將有多達6,194伙推出，為潛在推盤王。



新地成潛在推盤王 恒地居次 會德豐摘季

利嘉閣地產研究部主管陳海潮指出，從發展商層面統計，新地2024年共有11個項目合計6,194個單位，成為今年潛在伙數供應最多的發展商，當中大部分（4,719伙）更屬獨資項目（包括港鐵項目），成為今年實際的潛在推盤王。

至於總伙數次多的恒地共有5,428伙，惟當中若以獨資項目計算，則只有約2,161伙，佔比近40%。至於其他潛在新盤伙數較多的發展商包括如會德豐有5,180伙、中國海外有4,714伙、新世界有4,577伙、嘉華有4,361伙、信置有3,245伙，而長實則有2,596伙等。

港鐵上蓋8,875伙成最大源頭 市建局866伙備推

半官方機構港鐵於2024年將有6個鐵路站沿線上蓋涉及13個項目、合共提供8,875伙，包括位於黃竹坑站港島南岸第3B至第6期5個項目共2,855伙；日出康城的12A期至13A期3個項目共2,619伙；何文田站IIA及IIB期共990伙；元朗站YOHO Hub第C期的939伙；油塘站通風樓項目有792伙及錦上路站柏瓏III的680伙，合計跑贏其他發展商成為今年新盤供應的最大源頭。

此外，市區重建步伐持續，公營機構市建局2024年料有5個成熟項目有機會登場，涉及單位總數866伙，當中較大規模者為深水埗映岸提供的262伙及長沙灣東京街28號的198伙等。

專才逢減息減辣需求大增 料一手登記漲逾四成

後市方面，陳海潮表示自去年十月底《施政報告》放寬樓市辣招以來，加上暫停加息，息口呈現見頂回落的趨勢，令市場氣氛有所好轉，交投量略有增加。市場憧憬二月底的《財政預算案》會有刺激經濟措施及進一步減辣；而下半年在新資本投資者入境計劃帶來的間接住屋需求下，亦有利推動一手市場，相信樓市在以上多重利好因素刺激下有望逐步回暖。

另外，放寬買家印花稅及為專才提供「先免後徵」安排，亦可刺激大量已到港的專才置業；而綜觀目前環境，發展商仍會以貼市價開盤，以吸納市場購買力，相信除了可帶動逾8萬新增到港的專才人口置業外，本地之前被扣起的購買力亦將回流，可推動今年一手新盤交投量在去年的低基數下大升。

他初步預期，2024年一手私宅買賣登記量可較去年增逾四成，至約1.5萬宗水平，而登記金額亦料相應增加47%，上試約1,900億元。