呂麗君4伙晉環全軍覆沒！　最後一伙頂層被殺訂353萬、輸足1404萬

「大劉」劉鑾雄前女友呂麗君（現名呂姵霖）三年前大手入市，豪擲逾1.4億元買入路勁地產（1098）旗下黃竹坑港島南岸第1期晉環4伙豪宅單位，其中3伙近月先後撻訂。而當中最後一伙頂層單位亦難逃撻訂命運，最新於昨日（25日）晚上正式終止交易，呂麗君損失訂金353.6萬元，而4伙單位合共損失逾1,404萬元。



上述單位為晉環1B座42樓A室，實用面積919平方呎，三房間隔，呂麗君於2021年5月份以3,536.4萬元購入，折合呎價38,480元。單位最新於昨晚終止交易，呂麗君遭殺訂10%約353.6萬元。

昨日撻訂之單位，亦獲發展商落實最新銷售安排，落實在本月29日至4月30日進行重新招標，由早上10時至下午3時，每日招標尋找新買家。

2021年擲1.4億購入四伙全數撻訂

據資料顯示，呂麗君曾於2021年5月大手買入晉環4伙單位，合共斥資逾1.4億元，且涉及逾千萬元「辣招稅」。其中第1B座40樓A室於去年12月14日撻訂，隨後成功以2,820萬元重沽，較呂麗君的買入價平近兩成。

另外兩伙第1B座41樓A室及39樓A室，亦同樣於去年12月底撻訂，其後分別以2,918萬元及2,780萬元重新沽出。時隔一個月，餘下的最後一伙晉環1B座42樓A室頂層戶，終在昨晚正式撻訂，呂麗君4伙單位合共被殺訂約1,404.04萬元。

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大劉曾指買晉環是「豬頭炳」、難以成交

人稱大劉的華人置業（0127）前主席劉鑾雄於11月舉行記者會時，亦對呂麗君買入晉環的行為有所回應。大劉當時指：「人地有錢FULL PAY，佢唔係架，俾10%（首期），另外又俾15%稅政府，人地有錢佬太太俾晒錢買晉環，佢就唔係架，冇腦架，咁點樣成交，蠢到隻豬咁，豬頭炳嚟架」。

「大劉」劉鑾雄前女友呂麗君（現名呂姵霖）。(網上圖片)