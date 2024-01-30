旺角東Elize PARK開價首批30伙　折實均價26688元　一房599.8萬起

樂風集團旗下旺角東洗衣街單幢新盤Elize PARK今日（30日）公開首張價單，涉及30伙單位。該盤入場費及呎價最平單位為6樓B室，折實入場費599.82萬元，呎價近24,583元，折實平均呎價近26,688元。是次Elize PARK首批折實均價高達26,688元，較去年10月份永義國際何文田新盤譽林首批30伙的折實均價20,936元，高出約27%。



首張價單提供30伙單位。當中，涵蓋14伙一房單位、16伙兩房單位。最低折實呎價24,583元，該批單位折實售價599.82萬元起。價單售價由約624.815萬至991.31萬元，價單呎價由25,607元至29,085元，扣除最高4%折扣後，折實售價由599.82萬至951.66萬元，折實呎價由24,583元至27,922元。

首張價單定價最低的單位為6樓B單位，實用面積244平方呎，屬1房間隔，售價為6,248,125元，實用面積呎價25,607元，扣除最高折扣4%，折實售價為599.82萬元，折實實用面積呎價24,583元。

另外，兩房入場單位是9樓C，實用面積326平方呎，售價為8,914,063，實用面積呎價27,344元，扣除最高折扣4%，折實售價為855.75萬元，折實實用面積呎價26,250元。

周佩賢︰農曆新年前展開首輪銷售 不擔心銷情 形容「物有所值價」

樂風集團創辦人及主席周佩賢分別形容一房及兩房價單為「物有所值價」以及「區域升值王者之選價」，亦為項目提供即供及建期兩種付款辦法。大機會於農曆新年前展開首輪銷售。

她又指價單售價亦涵蓋三年電器保養，並不擔心首張價單銷情，對項目先天條件有信心，而價錢已反映項目觀景質素。

被問及日後會否減價，她續指稍後推出的單位將受景觀及樓層座數影響，不排除會較首張價單平。

Elize PARK首批均價26688元 貴過何文田譽林27%

翻查資料，由於旺角東近年沒有新盤推出，因此參考最鄰近的何文田新盤。當中，何文田譽林於2023年10月推出，首推30伙，折實均價20,936元，入場單位為開放式。何文田芳菲於2021年7月推出，涉及30伙，折實均價26,139元，入場單位一房戶，入場價為680萬元。

去年10月何文田譽林折實均價2.09萬

另外，VAU Residence於2021年6月推出，涉及50伙，折實均價24,519元，入場單位開放式戶，入場價為499.8萬元；何文田PRINCE CENTRAL於2021年3月推出，涉及50伙，折實均價29,688元，入場單位開放式戶，入場價為694.7萬元

Elize PARK提供52伙

Elize PARK位於洗衣街181號，提供52伙，戶型包括一房至三房戶，實用面積220至438平方呎，設有連平台特色戶及連天台特色戶，項目關鍵日期為2024年6月30日。

2020年夥拍私人財團收購、每呎樓面地價1.04萬

Elize PARK位於洗衣街181至183號，總樓面約2.97萬平方呎，項目將提供約52伙，主要提供一至兩房戶型，另設特色戶。樂風於2020年夥拍私人財團Foundation II，以約3.1億元收購上述項目地盤，每平方呎樓面地價約10,406元。項目將建一幢22層高的商住項目，整個項目總投資額逾6億元。

旺角東洗衣街單幢新盤Elize PARK。

↓Elize PARK18樓A室清水示範單位↓

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↓Elize PARK18樓B室連裝修示範單位↓