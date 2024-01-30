利福國際啟德「The Twins雙子匯」9月開幕　崇光百貨進駐Tower I

利福國際控股有限公司今日（30日）公佈旗下啟德商業項目「The Twins雙子匯」的最新進展，當中Tower I及Tower II 將於今年九月開幕。



崇光百貨SOGO將會進駐Tower I，而Tower II則計畫會引進首次登陸香港的品牌及概念店，從而在兩幢大樓提供國際奢侈品、美妝、時尚服飾以至生活消閒等商品及服務。

利福國際執行董事劉今蟾表示， The Twins雙子匯能成為啟德活化計劃的重點項目之一， 該項目建築面積約110萬平方呎，將為此新發展區提供最大的零售空間，提升附近居民的生活體驗，並同時吸引其他區的居民及遊客。

崇光香港店務經理澤田信二（Mr. Shinji Sawada）表示，隨著崇光百貨進駐The Twins 雙子匯Tower I，集團同時將業務範圍擴展至九龍東，並繼續專注為客戶進一步提升購物體驗。