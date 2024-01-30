中資入市│華潤隆地3.1億購葵芳匯4層巨舖　指對香港長遠有信心

零售舖位物業價格由高位回落，中資積極入市民生區舖位。華潤旗下華潤隆地近月斥資3.1億元，向資深投資者羅守輝買入葵芳KF88葵芳匯一個面積約2.2萬平方呎商舖。華潤隆地資產管理平台總經理梁啟棠回覆《香港01》表示，集團認為目前香港零售舖位回報已處於合理水平，未來會繼續投資香港房地產物業，又指集團對香港長遠發展有信心，會繼續支持香港發展。



華潤隆地資產管理平台總經理梁啟棠指出，近兩年香港市場受到加息及經濟下行影響，普遍零售物業出現明顯的價格回落，不良資產數目也有明顯增加，惟認為情況已經有所改善，相信會出現谷底反彈，又預計零售業會是第一個復甦的範疇，民生區商場將會錄得平穩發展。

葵芳匯作長線收租、不考慮拆細出售

他又指出，華潤隆地作為華潤旗下公司，對香港長期發展有信心，未來會繼續投資香港，惟對今年入市預算不便透露，但公司內部已有一定盤算，希望再買入民生區商場物業。他又透露，集團旗下也有自身零售品牌，未來會進一步擴大發展。

對於新買入的商場會如何部署，他表示，葵芳KF88葵芳匯將會用作長線收租用途，沒有考慮過拆細出售。

成交呎價1.43萬、每月收租157萬

第一太平戴維斯表示，上述成交物業為葵芳興芳路208號葵芳匯地下及1至3樓，作價3.1億元連同現有租約出售，買家為華潤集團旗下的華潤隆地有限公司。物業總建築面積約 21,664 平方呎，呎價約14,309元。物業零售基座佔地四層，每層建築面積約5,297至5,677平方呎不等，11個舖位已全數承租，租戶包括食肆、銀行、健身中心等。物業外牆裝有多塊大型廣告板，提升廣告效益。

原業主為資深投資者羅守輝

資料顯示，資深投資者羅守輝在2023年1月份放售葵芳KF88葵芳匯商舖物業，最初叫價4.5億元。該巨舖位處大單邊，物業由地下及1至3樓均全數100%獲承租，涉及13個租戶，包括銀行、食肆、健身中心等，每月總租金收入約157萬元，新買家料可享約6.07厘租金回報率。