新春將至｜長實親海駅贈送價值9.98萬「足金金龍」過節　不設上限

龍年新春佳節將至，本港不少發展商為響應節日，贈送「足金金龍」為回饋新買家。長實（1113）旗下油塘親海駅推出「金龍送福 · 吉祥滿屋」優惠予買家，由本周六（2月3日）起至2月29日，凡購買指定三房單位之買家將可獲贈價值約99,800元的足金金龍一隻，多買多送，不設上限。



長江實業營業部經理陳詠慈表示，除卻上述優惠外，由即日起凡親臨親海駅位於港景匯商場2樓參觀示範單位，可獲贈「添運曲奇」及「福滿炒米茶」，既養生又健康，數量有限，先到先得。

親海駅貨尾僅餘下9伙維港海景三房戶

另指，親海駅迄今累售出877伙，套現逾57.6億元，現僅餘最後9伙維港海景三房戶，適合家庭客進駐九龍市區。當中入場單位為第2B座20樓E單位，實用面積707平方呎，屬三房一套連儲物房間隔，扣除最高19%折扣，折實售價為1,049萬元，折實呎價14,837元。

長江實業營業部經理陳詠慈。（發展商提供）

油塘親海駅。

維港1號首6名買家可獲贈價值約3.8萬金龍

此外，中海外（0688）發展、已屆現樓的啟德跑道區維港1號亦送出新春置業賀禮，總值約22.8萬元「足金金龍」予一手住宅單位買家。由即日起至2月25日，凡透過美聯物業購買維港1號的首6名一手買家，將可獲贈「足金金龍」一個，每個價值約3.8萬元，名額6個，總值約港幣22.8萬元。

啟德跑道區維港1號送出新春置業賀禮，為總值約22.8萬元「足金金龍」。（代理提供）