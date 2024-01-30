新港城原則兩房380萬沽　業主7個月劈250萬　造價重返2015年

二手市場疲弱，馬鞍山新港城原則兩房單位新近以380萬元沽出，成交價重返2015年水平。原業主持貨約12年，是次轉手帳面獲利逾一球離場。



美聯物業首席高級營業經理李天傑，表示是次成交為馬鞍山新港城A座低層3室，實用面積348平方呎，原則兩房。單位最初在去年6月以630萬元叫價放盤，及後因應市況減至410萬元，終獲外區上車客沽購。

放盤約7個月累劈250萬

經雙方議價後以380萬元沽出，呎價約10,920元，成交價重返2015年水平。換言之， 單位放盤約7個月累劈250萬元易手。至於，中銀網上銀行估價，上述單位估價為410萬元，而恒生估價則為440萬元。即最新成交價較估價高出7.3%至13.6%。

據知，原業主2012年以263.8萬元買入單位，持貨12年轉售，是次轉手帳面獲利116.2萬元，單位期內升值約44%。