新港城原則兩房380萬沽 業主7個月劈250萬 造價重返2015年
撰文：黃祐樺
出版：更新：
二手市場疲弱，馬鞍山新港城原則兩房單位新近以380萬元沽出，成交價重返2015年水平。原業主持貨約12年，是次轉手帳面獲利逾一球離場。
美聯物業首席高級營業經理李天傑，表示是次成交為馬鞍山新港城A座低層3室，實用面積348平方呎，原則兩房。單位最初在去年6月以630萬元叫價放盤，及後因應市況減至410萬元，終獲外區上車客沽購。
放盤約7個月累劈250萬
經雙方議價後以380萬元沽出，呎價約10,920元，成交價重返2015年水平。換言之， 單位放盤約7個月累劈250萬元易手。至於，中銀網上銀行估價，上述單位估價為410萬元，而恒生估價則為440萬元。即最新成交價較估價高出7.3%至13.6%。
據知，原業主2012年以263.8萬元買入單位，持貨12年轉售，是次轉手帳面獲利116.2萬元，單位期內升值約44%。
新春將至｜長實親海駅贈送價值9.98萬「足金金龍」過節 不設上限中資入市│華潤隆地3.1億購葵芳匯4層巨舖 指對香港長遠有信心蝕讓沽貨為換樓 業主318萬沽尚悅．嶺一房 勁蝕32%創屋苑新低王新興2.5億強拍統一灣仔仁誠大廈 重建酒店「唔係睇今日個價」黃竹坑站揚海單日連環撻訂4伙 眾買家料損失逾1247萬訂金