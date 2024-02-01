長沙灣曉柏峰加推50伙　入場單位271.8萬起　周日先到先得賣32伙

恒地（0012）旗下長沙灣曉柏峰昨日（1月31日）上載新價單位，以及銷售安排，落實加推50伙單位，以及定於周日（4日）以先到先得形式推售32伙應市。



新加推的2號價單，提供50伙單位，戶型涵蓋開放式至兩房連衣帽間間隔，實用面積介乎185平方呎至387平方呎，價單定價由302萬元至776.1萬元，價單呎價16,324元至20,500元，扣除最高10%折扣，折實售價由271.8萬元至698.49萬元，折實呎價14,692元至18,450元，折實平均呎價16,662元。

當中最低折實售價及最低折實呎價為A座3樓A4室，實用面積為185平方呎，屬開放式間隔，折實呎價14,692元，折實售價271.8萬元 。

另外，項目同日亦更新價單，將四款建築期付款辦法的折扣率，由原先設3%，調高至5%調高幅度為2%，即減價促銷。

恒基物業代理營業（一）部總經理林達民。（發展商提供）

2月4日先到先得形式發售32伙

項目訂於本周日（4日）推售32伙，以先到先得形式發售，涵蓋單位的實用面積由185平方呎至387平方呎，當中包括5伙開放式、10伙一房、11伙兩房及6伙兩房連衣帽間單位；當中最低折實售價及最低折實呎價為上述A座3樓A4室單位。