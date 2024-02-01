運動品牌特步CEO沽紅磡海逸豪園三房　持貨21年大賺逾千萬

市場再有名人沽貨。內地運動品牌特步主席兼行政總裁丁水波，新近以1,920萬元沽出紅磡海逸豪園三房，單位雖較同類賣平360萬元，但帳面仍大賺逾1,300萬元離場。



利嘉閣地產首席聯席董事潘立信表示，是次成交為紅磡海逸豪園4期17座低層C室，實用面積約1,101平方呎，屬三房套間隔，外望啟德郵輪碼頭海景。據知。單位最初以2,100萬元叫價放盤，經雙方議價後最終以1,920萬元沽出，呎價約17,439元。

特步CEO丁水波大賺逾1300萬

據悉，上述單位由特步（1368）主席兼行政總裁丁水波持有，單位於2003年以約609.6萬元買入單位，持貨21年，是次轉手帳面獲利約1,310萬元，單位期內升值約2.1倍。

至於新買家為首置客，因鍾情單位間隔合用，設有住客會所又屬大型屋苑，另日常及交通配套均完善，即向業主洽購。

較同類賣平360萬

參考同類成交單位為同座低層C室，實用面積相同，較是次成交單位高一層，於去年3月以2280萬元沽出，即是次成交單位較同類賣平360萬元或15.8%。潘立信補充，該屋苑目前約有230個放盤，最低入場費由850萬元起。