「進取價」賣樓遇滑鐵盧 朗屏8號開放式336萬蝕沽、慘輸一球
撰文：黃祐樺
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二手市場疲弱，鐵路盤亦要蝕讓離場。鄰近港鐵朗屏站的朗屏8號，屋苑一伙開放式戶新近以336萬元沽出。據知，原業主最初以「進取價」放盤，惟市況急轉直下慘遇滑鐵盧，終持貨近5年帳蝕逾「一球」離場。
中原地產副區域營業經理王勤學表示，是次成交為朗屏8號2座中層B室，實用面積246平方呎，屬開放式間隔。單位最初於2022年中以「進取價」488萬元叫價放盤，及後因市況急轉直下，直至新近減至360萬元。最終單位放盤一年半終以336萬元沽出，呎價13,659元，造價創屋苑二手新低。
持貨近5年帳蝕逾「一球」離場
不過 ，據恒生網上銀行估價則為380萬元。即最新成交價較估價低約13%。參考同類成交單位為同座低層C室，實用面積相同，較是次成交單位低約5層，於2021年中以462萬元沽出，即是次成交單位較同類賣平126萬元或逾27%。
據知，原業主於2019年5月以444萬元買入，持貨近5年，是次轉手帳面蝕讓108萬元，單位期內貶值24%。
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