一月整體樓宇買賣升17%　近五月首破4000關口　料二月下試3000宗

樓市交投有所回暖，市場上出現交投量升價跌情況。2024年一月份全港共錄4,414宗樓宇買賣登記，較去年十二月份的3,776宗再升17%，連升3個月兼創5個月高位。



利嘉閣地產研究部主管陳海潮指出，樓市在年底及年初交替下不乏利好消息刺激交投持續向好，帶動整體樓宇買賣實現三連升，惟股市再度大跌及觀望《財政預算案》有否利好樓市舉措，令入市顯得緩慢審慎，加上臨近新春，後市恐暫時喘息回氣。根據土地註冊處數據所得。另外，月內整體物業登記總值錄得361.71億元，按月也升7%，量值表現雙雙靠穩。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮。（資料圖片）

一月份二手私宅買賣登記按月大升24%

二手住宅市場方面，受惠美息見頂並預期踏進減息周期，加上港府公布新資本投資者入境計劃細節，刺激買家加快趁低入市的決定，造就上月二手私宅買賣登記錄得顯著升幅。數據顯示，一月份二手私宅買賣登記按月大升24%，錄2,169宗，重越逾二千宗的5個月新高水平；至於月內登記總值也相應大升28%，錄得164.52億元。

至於非住宅市場方面，雖然工廈、商廈及店舖買賣全線按月均錄得跌幅，但在佔比最重的純車位錄得約24%的升幅拉動下，令非住宅物業登記量出現整體上升，並再次突破六百宗水平。數據顯示，一月份整體工商舖及其他買賣登記量按月升6%，錄得627宗；而期內買賣登記金額則背馳減少10%，僅得80.60億元。

二月假期多及觀望政策 整體登記恐下試3,050宗

陳海潮表示，一月份港股持續下跌，並在下旬一度失守萬五點大關，再次打沉了稍為回暖的入市氣氛，而踏入二月初，越來越接近新春長假，買賣雙方陸續鳴金收兵，相信在傳統淡月下，整體樓宇買賣均會兩閒，一手、二手及非住宅物業均料全線錄得跌幅。

綜合預期，二月份在缺乏大型一手新盤開售下，一手買賣登記料再次墮至數百宗的超低水平；加上月內有新春長假期的例淡市況及觀望月底《財政預算案》有否新措施出台，估計本月整體樓宇買賣登記量將按月急挫三成，下試3,050宗水平，有機會回落至4個月的低位，冀能險守三千宗大關。