恒地曉柏峰率先展示首推單位　全盤暫沽16伙　周日賣32伙

恒地（0012）旗下長沙灣曉柏峰率先向傳媒介紹首度加推兩款開放式及A座兩房戶型。恒基物業代理營業（一）部總經理林達民項目暫沽32伙，該批單位市值1.92億元，全盤累售16伙，套現約1億元，平均售價630萬元。另指，新春假期將至，項目展銷廳於農曆新年期間將會照常開放。



林達民續指，曉柏峰日前加推第2號價單後接獲不少準買家包括年輕買家、換樓客及家庭客查詢，特別是兩房戶型極受歡迎。

今天介紹的兩房單位為A座23樓A5室，實用面積為350平方呎，單位開則方正實用，以長方形設計的客飯廳，連接38平方呎「三合一」露台；單位層與層之間高度約3.5米特高樓底設計。另外，單位的客飯廳及睡房面向東，可以坐擁主教山及遠眺獅子山一帶景色。

另一款介紹的戶型為開放式間隔，為單位A 座22樓A4室，實用面積為185平方呎，客飯廳同樣呈長方形設計；單位同享特高樓底設計，層與層之間高度約3.5米。客飯廳連接22平方呎的露台。

2月4日先到先得形式發售32伙

項目訂於本周日（4日）推售32伙，以先到先得形式發售，涵蓋單位的實用面積由185平方呎至387平方呎，當中包括5伙開放式、10伙一房、11伙兩房及6伙兩房連衣帽間單位；當中最低折實售價及最低折實呎價為上述A座3樓A4室單位。