聽濤雅苑兩房642萬沽　較同類低層平129萬　業主9年實蝕逾28萬

二手市場淡靜，馬鞍山聽濤雅苑有業主以642萬元沽出兩房，惟扣除釐印費及代理佣金等基本使費後，需實蝕逾28萬離場，即持貨9年「賺咗住」。



世紀21分行助理區域營業董事黎健峯表示，是次成交為馬鞍山聽濤雅苑11座中層D室，實用面積490平方呎，屬兩房間隔，座向東南望樓景。單位最初以650萬元叫價放盤，放盤僅三星期獲洽購，經雙方議價後微減8萬元或1.2%， 即獲642萬元沽出，呎價13,102元。

較同類低層賣平129萬

據中銀網上銀行估價，上述單位估價為591萬元，而恒生估價則為584萬元。即最新成交價於估價範圍內成交。參考同類成交單位為同座中層D室，實用面積相同，較是次成交單位低約7層，於2022年以771萬元沽出，即是次成交單位較同類賣平129萬元或近17%。

據知，原業主於2015年7月以618萬元買入，持貨近9年，帳面獲利24萬元，單位期內升值不足4%。惟計及當時入市繳稅約39.5萬元，及買賣的佣金共約12.6萬元，料實蝕逾28萬元。