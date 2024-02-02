凱施清盤｜筲箕灣道地舖5800萬沽　樓上5層住宅因一事難以脫手

連鎖麵包品牌凱施餅店日前因拖欠租金遭發展商入稟高等法院，最終法官亦認為凱施聲稱的潛在投資計劃欠進展，頒令凱施清盤。凱施食品有限公司擁有的物業需交吉予財務公司。當中，西灣河筲箕灣道114號地舖市傳以5,800萬元易手。



成交舖位為西灣河筲箕灣道114號地舖，建築面積地舖約1,000平方呎。據了解，銀主收回物業後曾以9,000萬元嘗試放盤，市傳最終以5,800萬元轉手，減價幅度高達3,200萬元，或35%。

舖位以前由一間蔬果店以月租23萬元租用，但租約直至2023年4月30日已經結束。目前舖位由多個散貨租客租用，月租約27萬元，一樓目前有租客以兩萬元租用中，租金回報約5.6%。

樓上5層住宅涉僭建

翻查資料指，筲箕灣道114號全幢於2014年曾以招標形式轉手，當時買家為蕭霆峰，與凱施老闆蕭偉堅之子同名。該物業包括地舖連5層住宅，總樓面約5,900平方呎。

現時筲箕灣道114號全幢物業，銀主僅成功賣出地舖，而上層共5層的物業仍未物色到買家。市場消息人士指，上述物業樓上5層仍未賣，主要由於該5層物業的露台都屬僭建項目。萬一樓上有結構物下跌傷人，業主需負上「好大好大」責任，預料該原因成仍未物色到買家的原因之一。